Карен Хачанов
Уимблдон
Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала
07 июля, 18:40
Счет – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.
- Это лучший результат Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема».
- Он впервые сыграл в четвертьфинале «Уимблдона» и доходил до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2019 году.
- Канадец Денис Шаповалова в полуфинале сыграет против Новака Джоковича. Матч пройдет 9 июля.
Это последний российский теннисист на «Уимблдоне». На стадии 1/8 финала вылетели Даниил Медведев и Андрей Рублев.
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