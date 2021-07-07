Карен Хачанов
Уимблдон
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#Карен Хачанов #Уимблдон

Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала

07 июля, 18:40

Счет – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

  • Это лучший результат Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема».
  • Он впервые сыграл в четвертьфинале «Уимблдона» и доходил до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2019 году.
  • Канадец Денис Шаповалова в полуфинале сыграет против Новака Джоковича. Матч пройдет 9 июля.

Это последний российский теннисист на «Уимблдоне». На стадии 1/8 финала вылетели Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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Источник:
Гол.ру
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