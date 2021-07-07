Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала

Это лучший результат Карена Хачанова на турнирах «Большого шлема».

Он впервые сыграл в четвертьфинале «Уимблдона» и доходил до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Канадец Денис Шаповалова в полуфинале сыграет против Новака Джоковича. Матч пройдет 9 июля.

Это последний российский теннисист на «Уимблдоне». На стадии 1/8 финала вылетели Даниил Медведев и Андрей Рублев.