Карен Хачанов
Олимпиада-2020
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🎾 Хачанов вышел в финал теннисного турнира на Олимпиаде. Он сыграет с Джоковичем или Зверевым
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Карен Хачанов обыграл в полуфинале Олимпиады Пабло Каррено-Бусту: 6:3, 6:3.
- Хачанов – единственный теннисист из России, оставшийся в мужском одиночном разряде. Его соперником по финалу будет либо 🇷🇸 Новак Джокович, либо 🇩🇪Александр Зверев.
- Ранее из розыгрыша вылетели Андрей Рублев и Даниил Медведев. Медведева выбил Каррно-Буста в четвертьфинале.
Россия в теннисе также продолжает выступления в:
- Женском парном разряде. Веснина и Кудерметова сыграют матч за третье место.
- Миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев сыграют в полуфиналах. У России гарантированно будет минимум одна медаль в миксте.
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