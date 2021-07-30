🇷🇺🇩🇪 Хачанов сыграет против Зверева в финале теннисного турнира Олимпиады. Джокович вылетел

🇷🇸 Новак Джокович проиграл 🇩🇪 Александру Звереву в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде: 6:1, 3:6, 1:6.

Зверев стал вторым финалистом турнира и сыграет в нем с 🇷🇺 Кареном Хачановым. Для России это первый с 2000 года финал в мужском одиночном разряде. Единственным золотым призером был Евгений Кафельников.

Новак Джокович – первая ракетка в мировом рейтинге и один из главных претендентов на победу в Токио.

В этом году он выиграл все три главных теннисных турнира: Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

В последний раз он проигрывал в мае. Всего за 42 матча сезона у него четыре поражения.

На предыдущих Олимпиадах он брал только бронзу – в 2008 году.

Джокович вылетел от Зверерва, занимающего пятое место в мировом рейтинге. Он еще ни разу не выигрывал турниры серии «Большого шлема», а на Олимпиаде он дебютирует.