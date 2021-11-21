Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
49 минут назад
Даниил Медведев и Александр Зверев провели финал Итогового турнира ATP 2021 года. Счет – 4:6, 4:6.
- Медведев выиграл у Зверева пять предыдущих матчей. Последняя победа была на групповом этапе Итогового турнира ATP-2021.
- Медведев – победитель Итогового турнира ATP 2020 года. Тогда в финале он обыграл Доминика Тима.
- Медведев выиграл девять из девяти матчей на Итоговом турнире ATP и впервые проиграл. В прошлом году было пять побед, в этом – четыре.
Зверев – десятый чемпион Итогового турнира ATP, который выигрывал его минимум два раза. Предыдущая и единственная победа была в 2018 году. Больше всего титулов у Роджера Федерера – шесть.
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