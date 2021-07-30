Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года

Александр Зверев и Карен Хачанов сыграют в финале мужского одиночного турнира по теннису на Олимпиаде-2020. Матч пройдет 1 августа 2021 года. Предположительное время начала – 09:00 по Москве. Но оно может измениться.

Зверев в трех сетах победил Джоковича в полуфинале Олимпиады-2020. Он прервал его 22-матчевую победную серию во всех турнирах.

Карен Хачанов – 12-й номер Олимпиады в Токио. В своем полуфинале он обыграл испанского теннисиста Пабло Карреньо-Буста. Это от него в четвертьфинале вылетел Даниил Медведев.

Хачанов перед стартом Олимпиады доходил до 1/4 финала на «Уимблдоне». Это его лучший результат на турнирах серии «Большого шлема». Зверев там же вылетел в 1/8 финала.

Прогноз на финал Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов