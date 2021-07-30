Прогноз на финал Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года

Александр Зверев и Карен Хачанов сыграют на Олимпиаде-2020 в мужском теннисе. Матч начнется 1 августа в 09:00 по московскому времени. Игра может сдвинуться на какое-то время.

Котировки букмекеров:

Победа Зверева – 1,28

Победа Хачанова – 3,60

Зверев – пятый номер на Олимпиаде-2020. В полуфинале он обыграл главного теннисиста мира Джоковича. Хачанов заявлен 12-м номером.

Они играли друг с другом четыре раза. Каждый побеждал дважды, но два последних матча выиграл Карен Хачанов. В последний раз они играли в 2019 году.

Хачанов лучше провел «Уимблдон» – турнир, который проходил перед Олимпиадой. Там Хачанов дошел до четвертьфинала, а Зверев вылетел в 1/8 финала.