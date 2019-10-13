Даниил Медведев
Теннис
Александр Зверев
Медведева уже называют лучшим теннисистом мира. Да, он опять победил
13 октября 2019, 13:25
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева (6:4, 6:1) в финале турнира «Мастерс» в Шанхае. Такой успех по этому сезону ставит Медведева рядом с лучшими теннисистами мира.
- Это четвертый трофей Медведева в этом сезоне (в карьере – семь). По количеству трофеев за сезон Медведев сравнялся с Надалем, Тимом и Джоковичем.
- Победа в Шанхае стала второй для Медведева на турнирах «Мастерс». Только у Надаля есть две такие же победы в этом сезоне.
- Финал со Зверевым (кстати, это он пульнул ракетку на трибуны) – еще и личная история для Медведева. До этого он проиграл Звереву все четыре матча. Теперь прервал неудачную серию.
- Прямо сейчас у Медведева серия из девяти побед подряд. Он не проигрывал уже 18 сетов. Последний проигрыш был как раз Надалю в громком финале US Open.
- Зверев говорил о Медведеве, что сейчас тот – лучший игрок мира. Статистика только подтверждает его доминирование. Начиная с 5 августа (поражение от Кирьоса), Медведев выиграл 25 матчей и проиграл только два (оба – Надалю).
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