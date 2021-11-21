Во сколько начнется финал Итогового турнира ATP Медведев – Зверев

21 ноября в Турине пройдет финал Итогового турнира ATP 2021 года. В нем сыграют Даниил Медведев и Александр Зверев.

Финал начнется в 19:00 по московскому времени.

Медведев ни разу не проиграл на турнире: три победы на групповом этапе и проход Каспера Рууда в полуфинале.

В прошлом году Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.

Медведев играл против Зверева на Итоговом турнире ATP-2020 и победил.

Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов

Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал