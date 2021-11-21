Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
Медведев – Зверев
Во сколько начнется финал Итогового турнира ATP Медведев – Зверев
3 часа назад
21 ноября в Турине пройдет финал Итогового турнира ATP 2021 года. В нем сыграют Даниил Медведев и Александр Зверев.
Финал начнется в 19:00 по московскому времени.
- Медведев ни разу не проиграл на турнире: три победы на групповом этапе и проход Каспера Рууда в полуфинале.
- В прошлом году Медведев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.
Медведев играл против Зверева на Итоговом турнире ATP-2020 и победил.
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
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