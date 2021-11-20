Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Каспер Рууд
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. В прошлом году он его выиграл
6 часов назад
Даниил Медведев и Каспер Рууд провели полуфинал Итогового турнира ATP. Счет – 6:4, 6:2.
- На групповом этапе Медведев выиграл три матча из трех. Каждый завершился со счетом 2:1 по сетам.
- В 2020 году Медведев впервые в карьере выиграл Итоговой турнир ATP. В финале он победил Доминика Тима.
- В 2021 году Медведев выиграл US Open и дошел до финала Australian Open. На Олимпиаде-2020 в одиночном разряде он проиграл в 1/4 финала Пабло Карреньо Бусте.
В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев. Их игра начнется в 23:00 по московскому времени.
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