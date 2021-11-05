Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев

Хуберт Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь известны все восемь участников:

🇷🇸 Новак Джокович 🇷🇺 Даниил Медведев 🇬🇷 Стефанос Циципас 🇩🇪 Александр Зверев 🇷🇺 Андрей Рублев 🇮🇹 Маттео Берреттини 🇳🇴 Каспер Рууд 🇵🇱 Хуберт Хуркач

Итоговый турнир завершает теннисный сезон. Отбор на него происходит по итогам текущего рейтинга. Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже и гарантировал себе попадание в топ-8 рейтинга, и следовательно, на итоговый турнир.

Соревнования пройдут в Турине с 14 по 21 ноября. В 2020 году победителем стал Даниил Медведев.