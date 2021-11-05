Итоговый турнир ATP
Новак Джокович
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев
Стефанос Циципас
Маттео Берреттини
#Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Новак Джокович #Андрей Рублев #Александр Зверев #Стефанос Циципас #Маттео Берреттини
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
05 ноября, 18:50
Хуберт Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь известны все восемь участников:
- 🇷🇸 Новак Джокович
- 🇷🇺 Даниил Медведев
- 🇬🇷 Стефанос Циципас
- 🇩🇪 Александр Зверев
- 🇷🇺 Андрей Рублев
- 🇮🇹 Маттео Берреттини
- 🇳🇴 Каспер Рууд
- 🇵🇱 Хуберт Хуркач
Итоговый турнир завершает теннисный сезон. Отбор на него происходит по итогам текущего рейтинга. Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже и гарантировал себе попадание в топ-8 рейтинга, и следовательно, на итоговый турнир.
Соревнования пройдут в Турине с 14 по 21 ноября. В 2020 году победителем стал Даниил Медведев.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые