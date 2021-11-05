Итоговый турнир ATP
Новак Джокович
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев
Стефанос Циципас
Маттео Берреттини
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#Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Новак Джокович #Андрей Рублев #Александр Зверев #Стефанос Циципас #Маттео Берреттини

Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев

05 ноября, 18:50

Все участники последовательно: от Джоковича (слева) до Хуркача (справа)

твиттер ATP

Хуберт Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь известны все восемь участников:

  1. 🇷🇸 Новак Джокович
  2. 🇷🇺 Даниил Медведев
  3. 🇬🇷 Стефанос Циципас
  4. 🇩🇪 Александр Зверев
  5. 🇷🇺 Андрей Рублев
  6. 🇮🇹 Маттео Берреттини
  7. 🇳🇴 Каспер Рууд
  8. 🇵🇱 Хуберт Хуркач

Итоговый турнир завершает теннисный сезон. Отбор на него происходит по итогам текущего рейтинга. Хуркач вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже и гарантировал себе попадание в топ-8 рейтинга, и следовательно, на итоговый турнир.

Соревнования пройдут в Турине с 14 по 21 ноября. В 2020 году победителем стал Даниил Медведев.

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Источник:
твиттер ATP
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