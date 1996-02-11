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Даниил Медведев
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Даниил Медведев
Дата рождения
11 февраля 1996 г.
Достижения
Победитель US Open-2021
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Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
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Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
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«Стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде». Медведев отказался отвечать на вопрос журналиста о России и «клейме обманщиков»
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