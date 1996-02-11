Даниил Медведев

Дата рождения
11 февраля 1996 г.
Достижения
Победитель US Open-2021
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
Теннис
Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема», Медведев – один. Они сыграют в финале Australian Open
#Медведев – Надаль
Теннис
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Где смотреть финал Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: во сколько прямая трансляция, Australian Open, 30 января
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это единственный теннисист из России, оставшийся в розыгрыше
#Australian Open
Теннис
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года 🎾
#Кубок Дэвиса
Теннис
Россия вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет против Хорватии. Она не выигрывала турнир с 2006 года
#Кубок Дэвиса
Теннис
Медведев и Рублев закончат год в топ-5 мирового рейтинга. Впервые с 2000 года в пятерке лучших будут двое россиян
#ATP
Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: где смотреть финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. В прошлом году он его выиграл
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев закончил групповой этап Итогового турнира ATP без поражений. Его победная серия длится восемь матчей
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после снятия Берреттини
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Джокович обыграл Медведева и взял 37-й «Мастерс»
#Новак Джокович
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Он защищает титул на этом турнире
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля и объяснил это усталостью
#Даниил Медведев
Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
Теннис
Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза
#Медведев — Джокович
Теннис
Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них
#Даниил Медведев
Теннис
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆
#Медведев — Джокович
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю
#Даниил Медведев
Теннис
Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев вышел в финал US Open. Два года назад он уступил в решающем матче Надалю
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев – полуфиналист US Open. За пять матчей он проиграл один сет
#Даниил Медведев
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За четыре матча на турнире он не проиграл ни сета
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в 1/8 финала US Open, Рублев вылетел с турнира
#US Open
Теннис
Рублев и Медведев вышли в третий круг US Open
#US Open
Теннис
Медведев начал US Open с победы и вышел во второй круг. Его лучшим результатом был финал 2019 года
#Даниил Медведев
Теннис
🇷🇺 Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл Медведева, который столкнулся с телекамерой
#Андрей Рублев
Теннис
Рублев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Цинциннати. В другом – встретятся Зверев и Циципас
#Даниил Медведев
Теннис
Рублев и Медведев вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера
#Кубок Лейвера
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Торонто – это его 12-й титул
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Медведев вылетел с Олимпиады, проиграв в четвертьфинале. В мужской одиночке от России остался только Хачанов
#Даниил Медведев
Олимпиада 2020
Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста о «клейме мошенников» на сборной
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
«Стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде». Медведев отказался отвечать на вопрос журналиста о России и «клейме обманщиков»
#Даниил Медведев
Олимпиада 2020
🎾 Медведев – четвертьфиналист мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2020. Он вызывал на корт врача
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг на Олимпиаде
#Даниил Медведев
Олимпиада 2020
🎾 Медведев и Карацев вылетели с Олимпиады-2020 в парном разряде. Россия завершила выступление на турнире
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Медведев выиграл первый матч на Олимпиаде-2020 и вышел в 1/16 финала
#Даниил Медведев
Теннис
Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
#Олимпиада-2020
Теннис
Медведев вылетел с «Уимблдона» в 1/8 финала. Матч прерывали из-за дождя почти на сутки
#Даниил Медведев
Теннис
🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Чилича и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев выиграл турнир в Мальорке. Это его первый титул на травяном покрытии
#Даниил Медведев