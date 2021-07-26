Даниил Медведев
Олимпиада-2020
🎾 Даниил Медведев вышел в третий круг на Олимпиаде
2 часа назад
Даниил Медведев обыграл Сумита Нагала во втором круге Олимпиады: 6:2, 6:1. Он первый среди российских теннисистов вышел в третий круг в мужском одиночном турнире.
- Андрей Рублев вылетел в первом круге.
- Карен Хачанов и Аслан Карацев еще не сыграли в матчах второго круга.
- В женской одиночке из четырех теннисисток осталась одна – Анастасия Павлюченкова, прошедшая в третий круг.
В парном разряде у мужчин вылетели все пары: Медведев и Карацев, Рублев и Хачанов.
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