Даниил Медведев
ATP
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#Даниил Медведев #ATP

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Он защищает титул на этом турнире

05 ноября, 10:17

🇷🇺 Даниил Медведев победил 🇺🇸 Себастьяна Корду в третьем круге: 4:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале Медведев сыграет с Юго Гастоном.

  • Медведев в этом розыгрыше защищает титул, выигранный в 2020 году. Чтобы его очки в рейтинге не сгорели, ему необходимо снова победить.
  • Победа даст ему 1000 очков в рейтинг, и он укрепит свое второе место в мировом рейтинге. А в чемпионской гонке ATP, где учитываются результаты только текущего сезона, он сократит отрыв от лидера Новака Джоковича до 900 очков.

Из топ-5 в розыгрыше остались только 🇷🇸 Джокович (первая ракетка мира), Медведев и 🇩🇪 Александр Зверев. Четвертьфинал Медведева пройдет 5 ноября.

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Источник:
Гол
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