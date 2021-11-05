Даниил Медведев
ATP
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже. Он защищает титул на этом турнире
05 ноября, 10:17
🇷🇺 Даниил Медведев победил 🇺🇸 Себастьяна Корду в третьем круге: 4:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале Медведев сыграет с Юго Гастоном.
- Медведев в этом розыгрыше защищает титул, выигранный в 2020 году. Чтобы его очки в рейтинге не сгорели, ему необходимо снова победить.
- Победа даст ему 1000 очков в рейтинг, и он укрепит свое второе место в мировом рейтинге. А в чемпионской гонке ATP, где учитываются результаты только текущего сезона, он сократит отрыв от лидера Новака Джоковича до 900 очков.
Из топ-5 в розыгрыше остались только 🇷🇸 Джокович (первая ракетка мира), Медведев и 🇩🇪 Александр Зверев. Четвертьфинал Медведева пройдет 5 ноября.
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