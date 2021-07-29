Даниил Медведев
Олимпиада-2020
#Даниил Медведев #Олимпиада-2020
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🎾 Медведев вылетел с Олимпиады, проиграв в четвертьфинале. В мужской одиночке от России остался только Хачанов

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Даниил Медведев проиграл Пабло Карреньо-Бусте и не вышел в полуфинал – 2:6, 6:7 (5:7).

  • Теперь в мужском одиночном розыгрыше остался только Карен Хачанов. Он вышел в полуфинал и сыграет там с Карреньо-Бустой.
  • В другой полуфинальной паре сыграют 🇷🇸 Новак Джокович и 🇩🇪 Александр Зверев/ 🇫🇷 Жереми Шарди.

Также Россия продолжает выступления в женском парном разряде и миксте:

  • Елена Веснина и Вероника Кудерметова (матч за третье место)
  • Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (полуфинал), Веснина и Карацев (четвертьфинал).
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Источник:
Гол.ру
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