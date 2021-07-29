🎾 Медведев вылетел с Олимпиады, проиграв в четвертьфинале. В мужской одиночке от России остался только Хачанов

Даниил Медведев проиграл Пабло Карреньо-Бусте и не вышел в полуфинал – 2:6, 6:7 (5:7).

Теперь в мужском одиночном розыгрыше остался только Карен Хачанов. Он вышел в полуфинал и сыграет там с Карреньо-Бустой.

В другой полуфинальной паре сыграют 🇷🇸 Новак Джокович и 🇩🇪 Александр Зверев/ 🇫🇷 Жереми Шарди.

Также Россия продолжает выступления в женском парном разряде и миксте: