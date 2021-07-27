Звезда тенниса Осака вылетела с Олимпиады. Она зажигала огонь и готовилась к играм через психологические проблемы

Осака специально готовилась к Олимпиаде. Это главный турнир в ее жизни

Наоми Осака проиграла женский одиночный теннисный турнир на Олимпиаде. Ее победила Маркета Вондрусова, которая идет 42-й в общем рейтинге. Сама Осака там вторая: потеряла первое место из-за пропуска «Уимблдона» и снятия с «Ролан Гаррос». Даже так Осака оставалась фаворитом женского турнира. Перед вылетом она уверенно выиграла два матча на Олимпиаде.

На «Ролан Гаррос» Осака признавалась, что ей тяжело общаться с журналистами. Она отказалась от участия в обязательных пресс-конференциях. После угроз дисквалификации и штрафа вообще приняла решение о снятии с турнира. Тогда Осака призналась в психологических проблемах и объяснила снятие общей пользой для тенниса: «Сейчас все подумают только о нем».

Дальше был «Уимблдон». Мы рассказывали о победительнице «Уимблдона» Барти (подробно – тут). Именно она оторвалась от Осаки по рейтингу и стала первой ракеткой мира. Осака пропустила «Уимблдон» по личным причинам. Проводила время с семьей и готовилась к открытию Олимпиады. 23 июля она зажгла в Токио олимпийский огонь.