Звезда тенниса Осака вылетела с Олимпиады. Она зажигала огонь и готовилась к играм через психологические проблемы
Осака специально готовилась к Олимпиаде. Это главный турнир в ее жизни
Наоми Осака проиграла женский одиночный теннисный турнир на Олимпиаде. Ее победила Маркета Вондрусова, которая идет 42-й в общем рейтинге. Сама Осака там вторая: потеряла первое место из-за пропуска «Уимблдона» и снятия с «Ролан Гаррос». Даже так Осака оставалась фаворитом женского турнира. Перед вылетом она уверенно выиграла два матча на Олимпиаде.
На «Ролан Гаррос» Осака признавалась, что ей тяжело общаться с журналистами. Она отказалась от участия в обязательных пресс-конференциях. После угроз дисквалификации и штрафа вообще приняла решение о снятии с турнира. Тогда Осака призналась в психологических проблемах и объяснила снятие общей пользой для тенниса: «Сейчас все подумают только о нем».
Дальше был «Уимблдон». Мы рассказывали о победительнице «Уимблдона» Барти (подробно – тут). Именно она оторвалась от Осаки по рейтингу и стала первой ракеткой мира. Осака пропустила «Уимблдон» по личным причинам. Проводила время с семьей и готовилась к открытию Олимпиады. 23 июля она зажгла в Токио олимпийский огонь.
Параллельно Осака рассказывала в Time об уроках, которые дала ей жизни. Первый – нельзя угодить всем. Она приводила в пример маски или акцию Black Lives Matter. Когда Осака анонсировала пропуск пресс-конференции на «Ролан Гаррос», то понимала последствия. Признавала, что моральное здоровье в такой ситуации намного важнее.
Люди поддержали Осаку. Из их сообщений она получила второй урок: «Мне стало очевидно, что буквально каждый либо сам страдает проблемами с психическим здоровьем, либо знает кого-то, кто страдает. Количество сообщений, которые я получила от такого огромного количества людей, подтверждает это. Почти все вокруг – чувствительные и эмоциональные».
Осака рассказывала, что еще в марте получила предложение об участии в открытии Олимпиады. Сразу же отмечала, что для нее важно именно хорошо выступить в игре. После победы в одном из матчей Олимпиады она писала: «Я здесь, чтобы хорошо провести время». В матче с Вондрусовой все закончилось в двух сетах после 32 невынужденных ошибок от Осаки.
Барти вылетела еще раньше, но провал Осаки – это ее настоящая личная трагедия. Она объясняла, что с детства мечтала именно об игре на Олимпиаде. Не для всех теннисистов это главный турнир, но Осака была его лицом в родной Японии. Хотя перед Олимпиадой были споры о ее достойной роли из-за происхождения. Осака родилась в интернациональной семье, ее отец – из Гаити.
Осака – мировая звезда за пределами тенниса. Даже Netflix снял про нее фильм
Вместе со всеми проблемами Наоми Осака – открытая спортсменка. В 2020 году она снялась для нескольких обложек и фотосессий. Последняя вышла в Sports Illustrated прямо перед стартом Олимпиады. Фанаты раскритиковали Осаку, но она объяснила: съемки реально проходили в прошлом году. Sports Illustrated назвал Осаку голосом поколения.
Осака – звезда олимпийского проморолика. Это логично: японка, авторитетная спортсменка, заметное имя. В нем Осака раскрывала понятие олимпийца и говорила о вдохновении для девушек. Ее философия жизни: «Если мы не соответствуем каким-то ожиданиям других людей, то все делаем правильно».
Перед стартом Олимпиады-2020 Netflix выпустил про нее документальный фильм «Наоми Осака: играя по собственным правилам». Съемочная команда работала над ним два с половиной года. Осака сильно переживала в момент выхода фильма. Даже обращалась к фанатам, чтобы они нашли в этом фильме отражение ее собственной души.
Во время изоляции из-за коронавируса Осака делала фотографии, которые позже попали в журнал Glamour. Она продвигает и собственный бизнес. Сама разработала коллекцию купальников, которая вышла в мае. Еще Осака инвестирует в женский футбол – выбрала команду из Северной Каролины. Потому что там родился ее парень.