Наоми Осака
Уимблдон
Осака после снятия с «Ролан Гаррос» пропустит «Уимблдон». Но сыграет на Олимпиаде
час назад
Вторая ракетка мира Наоми Осака не поедет на «Уимблдон».
- Ее агент объяснил, что Осака снялась с турнира по личным причинам. Она находится с семьей и друзьями.
- Несмотря на пропуск «Уимблдона», она готовится к Олимпиаде и «будет рада выступить дома перед фанатами».
Осака не играла в официальных матчах с конца мая. Она снялась с «Ролан Гаррос» после резонансной ситуации с отказом от пресс-конференций.
- Еще перед стартом турнира Осака анонсировала, что из-за опасений о психическом здоровье откажется от пресс-конференций.
- Организаторы «Ролан Гаррос» предупредили, что это нарушает правила турнира. А когда она действительно пропустила пресс-конференцию, оштрафовали ее и пригрозили дисквалификацией.
- Тогда Осака снялась с «Ролан Гаррос». Потом она пропустила турнир WTA 500 в Берлине, теперь объявила о пропуске «Уимблдона» – главного теннисного турнира на траве.
Осака – вторая ракетка в мировом рейтинге и самая высокооплачиваемая спортсменка мира. Ей 23 года, она четырежды выигрывала турниры из серии «Большого шлема» – два Australian Open и два US Open.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые