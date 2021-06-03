Осака второй год подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Forbes связал это с ее активизмом

Теннисистка Наоми Осака заработала 60 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Такие цифры приводит Forbes, ежегодно составляющий рейтинги самых высокооплачиваемых спортсменов. Полный список пока неизвестен – его опубликуют 4 июня.

Осака осталась самой высокооплачиваемой спортсменкой второй год подряд. Но теперь она заработала на 23 миллиона больше, чем за прошлый год.

В общем рейтинге она заняла 12-е место, обойдя Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В прошлом году она была 29-й.

Forbes пишет о доходах Осаки в контексте ее снятия с «Ролан Гаррос» – одного из четырех главных теннисных турниров. Осака отказалась от пресс-конференций, опасаясь за свое психическое здоровье, и тем самым нарушила правила турнира.

За это ее сначала оштрафовали, а потом пригрозили дисквалификацией. В ответ на это Осака отказалась от выступлений.

Forbes считает, что в случае с другими спортсменами такое поведение ударило бы их имиджу. Но Осаку бренды поддержали, в том числе Nike, Levi’s и Nissan.

В обычной ситуации бренды платят топовым спортсменам, надеясь, что те выиграют турниры и предоставят их логотипам много эфирного времени.

Но Осака для брендов не только спортсменка, но и активистка. Из-за этого в ее контрактах нет пункта о сокращениях выплат при ограниченном игровом времени, пишет Forbes.

Осака неоднократно выступала против расизма на фоне протестов 2020 года. Ее мать – японка, отец – американец гаитянского происхождения. В августе 2020-го она снялась с турнира в США после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка. Вот цитаты из ее заявления о снятии:

«Прежде всего я темнокожая женщина, а потом уже спортсменка. И как темнокожая женщина, я считаю, что есть вещи, требующие большего внимания сейчас, чем мой матч».

«Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-нибудь радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который по большей части белый, я посчитаю это шагом в правильном направлении».

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что за последний год приоритеты брендов изменились. Теперь социальные вопросы для них одни из главных. Именно по таким темам часто и высказывается Осака. И поэтому ее снятие с «Ролан Гаррос», скорее всего, не навредит ее имиджу.

Forbes пишет, что за год она увеличила число рекламных партнеров с 15 до 20. Среди новых контрактов – Google и Louis Vuitton. Больше новых соглашений за год получили только Роджер Федерер, Тайгер Вудс и Леброн Джейс. Из всего этого Forbes делает вывод, что «подъем Осаки, вероятно, только начинается».