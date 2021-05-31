Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос» после штрафа за отказ от пресс-конференций

Наоми Осака перед стартом «Ролан Гаррос» (один из четырех главных теннисных чемпионатов) отказалась от пресс-конференций на турнире. Она объяснила это опасениями за свое психическое здоровье.

После первого матча на «Ролан Гаррос» она действительно пропустила интервью. Ее оштрафовали на 15 тысяч долларов и пригрозили дисквалификацией за несоблюдение правил.

Через день после этого Осака объявила о снятии с турнира: «Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе».

Осака объяснила, что нервничает при разговоре с журналистами. А на «Ролан Гаррос» она испытывала чувство тревоги и уязвимости.

Я бы никогда не стала упрощать значение психического здоровья и употреблять этот термин легкомысленно. После US Open-2018 у меня возникали длительные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться.

Осака анонсировала перерыв в выступлениях и призвала к реформированию системы пресс-конференций.