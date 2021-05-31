Наоми Осака
Ролан Гаррос
Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос» после штрафа за отказ от пресс-конференций
час назад
- Наоми Осака перед стартом «Ролан Гаррос» (один из четырех главных теннисных чемпионатов) отказалась от пресс-конференций на турнире. Она объяснила это опасениями за свое психическое здоровье.
- После первого матча на «Ролан Гаррос» она действительно пропустила интервью. Ее оштрафовали на 15 тысяч долларов и пригрозили дисквалификацией за несоблюдение правил.
Через день после этого Осака объявила о снятии с турнира: «Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе».
Осака объяснила, что нервничает при разговоре с журналистами. А на «Ролан Гаррос» она испытывала чувство тревоги и уязвимости.
Я бы никогда не стала упрощать значение психического здоровья и употреблять этот термин легкомысленно. После US Open-2018 у меня возникали длительные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться.
Осака анонсировала перерыв в выступлениях и призвала к реформированию системы пресс-конференций.
- Осаке 23 года. Она четырежды выигрывала турниры из серии «Большого шлема» – два Australian Open и два US Open.
- Forbes назвал ее считает ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. С мая 2019 года по май 2020 года она заработала 37 миллионов долларов.
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