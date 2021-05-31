Наоми Осака
Ролан Гаррос
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#Наоми Осака #Ролан Гаррос

Осака оштрафована за отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Организаторы пригрозили ей отстранением

час назад

Наоми Осака

сайт «Ролан Гаррос»

  • Во Франции проходит второй турнир серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос».
  • Наоми Осака (вторая теннисистка в мировом рейтинге) перед стартом турнира анонсировала отказ от общения с журналистами. Она объяснила это опасениями за свое психическое здоровье.
  • После первой победы на турнире она действительно пропустила послематчевое интервью – за это ее оштрафовали на 15 тысяч долларов.

«Ролан Гаррос» выпустил заявление, где объяснил штраф нарушением правил турнира. Осака обязана взаимодействовать со СМИ, как и все остальные спортсмены на чемпионате.

Организаторы «Ролан Гаррос» написали, что еще до старта турнира связывались с Осакой. Они предлагали ей помощь и поддержку, но она «не заинтересовалась» этим. Авторы письма предупредили, что за повторные нарушения грозят дополнительные санкции – вплоть до дисквалификации.

Авторами заявления указаны организаторы всех четырех турниров «Большого шлема» – Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open. Это самые престижные теннисные турниры в мире. 

Осака после штрафа написала: «Гнев - это недостаток понимания. Перемены доставляют людям дискомфорт».

  • Forbes считает Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. С мая 2019 года по май 2020 года она заработала 37 миллионов долларов.
  • Осаке 23 года. Она четырежды побеждала на турнирах серии «Большого шлема»: по два раза на Australian Open и на US Open.
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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