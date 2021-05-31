Осака оштрафована за отказ от пресс-конференций на «Ролан Гаррос». Организаторы пригрозили ей отстранением

Во Франции проходит второй турнир серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос».

Наоми Осака (вторая теннисистка в мировом рейтинге) перед стартом турнира анонсировала отказ от общения с журналистами. Она объяснила это опасениями за свое психическое здоровье.

После первой победы на турнире она действительно пропустила послематчевое интервью – за это ее оштрафовали на 15 тысяч долларов.

«Ролан Гаррос» выпустил заявление, где объяснил штраф нарушением правил турнира. Осака обязана взаимодействовать со СМИ, как и все остальные спортсмены на чемпионате.

Организаторы «Ролан Гаррос» написали, что еще до старта турнира связывались с Осакой. Они предлагали ей помощь и поддержку, но она «не заинтересовалась» этим. Авторы письма предупредили, что за повторные нарушения грозят дополнительные санкции – вплоть до дисквалификации.

Авторами заявления указаны организаторы всех четырех турниров «Большого шлема» – Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open. Это самые престижные теннисные турниры в мире.

Осака после штрафа написала: «Гнев - это недостаток понимания. Перемены доставляют людям дискомфорт».