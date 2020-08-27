Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта
В США разгоняется новая волна массовых протестов вокруг движения Black Lives Matter. Из-за инцидента, который случился 23 августа: полицейские семью выстрелами в спину ранили жителя города Кеноша афроамериканца Джейкоба Блейка. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.
В стране уже пятый день проходят митинги и протесты. Звезды выступают в соцсетях: 50 Cent, Beyonce, Cardi B, Nas. Один из главных публичных протестов устраивают баскетболисты НБА во главе с Леброном Джеймсом − они бойкотировали несколько матчей и получили поддержку клубов.
Как именно полиция стреляла в Блейка и что с ним сейчас?
23 августа полиция Кеноши (это портовый город в штате Висконсин на берегу озера Мичиган) получила вызов о домашнем насилии и прибыла на место инцидента. Точно неизвестно, с чего все началось − но по нескольким версиям очевидцев Джейкоб Блейк разнимал двух дерущихся женщин.
На выложенных видео с места события видно, как Джейкоб Блейк без оружия стоит в окружении нескольких полицейских – один из которых направляет на него пистолет. Потом Блейк идет к своей машине, двое полицейских – за ним. Дальше – стычка у машины: полицейские используют электрошокер, Блейк падает, поднимается и идет к двери со стороны водителя.
Открывает дверь, нагибается, и один из полицейских семь раз выстреливает ему в спину из пистолета. Очевидцы и адвокат Блейка говорят, что в этот момент в машине сидело трое его детей.
Блейка доставили в больницу в тяжелом состоянии – его прооперировали и перевели в реанимацию. У него разрушен позвоночник, поврежден спинной мозг и другие жизненно важные органы. Его отец рассказал, что на данный момент состояние Блейка стабилизировалось.
Власти штата начали расследование и отстранили полицейских от исполнения обязанностей. До конца расследования личные данные полицейских не будут оглашены. Сейчас они сотрудничают со следователями.
После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, на месте выстрелов собрались протестующие. Все постепенно переросло в массовые беспорядки.
На следующий день более 100 протестующих бросали коктейли Молотова в полицейских около их оцепленного офиса. Также они жгли мусоровозы, разбивали окна офисов, нанесли граффити на здание суда и поджигали здания. В Кеноше после двух ночей беспорядков ввели чрезвычайное положение. Мэр ввел бойцов нацгвардии, которые использовали слезоточивый газ.
Сейчас митинги проходят и в других городах Америки. В поддержку Блейка выступили многие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров.Семья Блейка призывает американцев к мирному протесту.
По данным переписи населения 2019 года, в городе Кеноша около 67% белых, 11,5% темнокожих и 17,6% латиноамериканцев. Мэр и начальник полиции – белые. Около 17% населения живет в бедности.
Как это влияет на спорт?
Протест уже повлиял на:
• 3 игры плей-офф NBA. «Милуоки» бойкотировал матч плей-офф с «Орландо». К жесту присоединились «Лейкерс» с «Портленд» и «Хьюстон» с «Оклахомой». Леброн писал в твиттере: «Нахрен все это! Мы требуем перемен. Надоело».
Игроки НБА провели экстренное собрание и обсудили, как действовать дальше. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и лидер «Клипперс» Кавай Леонард выступили против возобновления сезона. Представители остальных клубов – за продолжение. Источники говорят, что собрание игроков не пришло к итоговому решению и проведет еще одну встречу на следующий день.
• 5 матчей МЛС. Лига поддержала решение игроков и запостила на официальных страницах их высказывания о бойкоте.
• Игры четверга турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке. Теннисистка Наоми Осака отказалась играть, а организаторы турнира ее поддержали.
• Три бейсбольных матча МЛБ.
Суть всех претензий спортсменов повторяет общий дискурс: наказать виновных за превышение полномочий полицейских, обратить внимание на проблему полицейского произвола и ущемления афроамериканцев, увидеть шаги по изменению этих положений в обществе.
Так почему полицейские стреляли в Блейка?
Точной версии пока нет.
Снявший одно из видео сказал: «Я видел, как Блейк сопротивлялся трем офицерам, и слышал, как они кричали: «Бросьте нож! Бросьте нож!» − до начала стрельбы. Я не видел ножа в руках Блейка».
В пресс-релизе Министерства юстиции штата Висконсин, говорится, что во время стычки Блейк сказал, что у него есть нож. Агентство Reuters сообщило, что при обыске машины Блейка в водительской части нож был найден.
Кто такой Джейкоб Блейк?
Позитивное. Его дед возглавлял общину церкви и организовывал марши после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, что в итоге привело к запрету расовой дискриминации в жилищной сфере города Эванстона.
Дядя Блейка рассказал Chicago Tribune, что Джейкоб – семейный человек, который переехал Кеноша несколько лет назад, потому что «это было более безопасное место», и он «мог работать и пытаться спасти и построить лучшую жизнь».
Сам Блейк – волонтер Black Urban Recycling. Это благотворительная организация, которая собирает алюминиевые банки и перерабатывает их, чтобы собрать деньги для общественного центра в Чикаго.
Негативное. В 2015 году Джейкоб Блейк обвинили в скрытом ношении оружия (пистолета) и сопротивлении аресту, в результате чего полицейский получил травму мягких тканей. Те обвинения не прошли независимую проверку, и исход дела неизвестен.
Судебные протоколы онлайн показывают, что 6 июля 2020-го Блейка обвинили в сексуальном насилии третьей степени, преступном посягательстве и хулиганстве, связанном с домашним насилием. Неизвестно, знали ли об этом полицейские приехавшие к месту инцидента 23 августа.
Адвокат Блейка сообщил, что у того ранее не было уголовных обвинений или судимостей.