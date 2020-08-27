Кто такой Джейкоб Блейк и почему полиция стреляла ему в спину. Все о деле, которое вызвало протесты и бойкот спорта

В США разгоняется новая волна массовых протестов вокруг движения Black Lives Matter. Из-за инцидента, который случился 23 августа: полицейские семью выстрелами в спину ранили жителя города Кеноша афроамериканца Джейкоба Блейка. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.

В стране уже пятый день проходят митинги и протесты. Звезды выступают в соцсетях: 50 Cent, Beyonce, Cardi B, Nas. Один из главных публичных протестов устраивают баскетболисты НБА во главе с Леброном Джеймсом − они бойкотировали несколько матчей и получили поддержку клубов.

Как именно полиция стреляла в Блейка и что с ним сейчас?

23 августа полиция Кеноши (это портовый город в штате Висконсин на берегу озера Мичиган) получила вызов о домашнем насилии и прибыла на место инцидента. Точно неизвестно, с чего все началось − но по нескольким версиям очевидцев Джейкоб Блейк разнимал двух дерущихся женщин.

На выложенных видео с места события видно, как Джейкоб Блейк без оружия стоит в окружении нескольких полицейских – один из которых направляет на него пистолет. Потом Блейк идет к своей машине, двое полицейских – за ним. Дальше – стычка у машины: полицейские используют электрошокер, Блейк падает, поднимается и идет к двери со стороны водителя.

Открывает дверь, нагибается, и один из полицейских семь раз выстреливает ему в спину из пистолета. Очевидцы и адвокат Блейка говорят, что в этот момент в машине сидело трое его детей.