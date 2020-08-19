Леброн просит наказать убийц Бреонны Тейлор. Ее дело гремело еще до Джорджа Флойда
В марте этого года полиция получила наводку, что в доме медика Бреонны Тейлор есть наркотики. Полиция ворвалась к ней в дом, где был еще и ее парень Кеннет Уолкер. Он начал стрелять, думая, что их дом грабят. Полиция ответила и застрелила Тейлор, выстрелив в нее восемь раз. Уолкер потом говорил, что Тейлор несколько раз спросила, кто ломится в дверь, но ответа не было. А наркотики в их доме так и не нашли.
Дело стало резонансным, когда выяснилось, что стрелявшие полицейские ушли в отпуск, а потом были переведены на административную работу. В их отношении еще ведется расследование. А в штате Кентукки теперь полицейским запрещено предъявлять ордер и заходить в дом без объяснения причины.
О Тейлор стали много говорить после убийства Джорджа Флойда. Ее портреты часто несут на протестных акциях.
А звезды уже несколько месяцев просят наказать троих полицейских.
Например, Бейонсе писала открытое письмо генеральному прокурору штата Кентукки с просьбой возбудить уголовное дело:
«С каждой смертью чернокожего человека от рук полиции происходят две трагедии: сама смерть и бездействие, которое за ним следуют. Это ваш шанс покончить с этим. Примите быстрые и решительные меры для предъявления обвинения офицерам».
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли на тренировку в кепках, где был частично перечеркнут лозунг Трампа «Сделаем Америку вновь великой» и получилась надпись «Заставим Америку арестовать полицейских, которые убили Бреонну Тейлор». Вот в этой кепке Леброн Джеймс.