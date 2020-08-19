Леброн просит наказать убийц Бреонны Тейлор. Ее дело гремело еще до Джорджа Флойда

В марте этого года полиция получила наводку, что в доме медика Бреонны Тейлор есть наркотики. Полиция ворвалась к ней в дом, где был еще и ее парень Кеннет Уолкер. Он начал стрелять, думая, что их дом грабят. Полиция ответила и застрелила Тейлор, выстрелив в нее восемь раз. Уолкер потом говорил, что Тейлор несколько раз спросила, кто ломится в дверь, но ответа не было. А наркотики в их доме так и не нашли.

Дело стало резонансным, когда выяснилось, что стрелявшие полицейские ушли в отпуск, а потом были переведены на административную работу. В их отношении еще ведется расследование. А в штате Кентукки теперь полицейским запрещено предъявлять ордер и заходить в дом без объяснения причины.

О Тейлор стали много говорить после убийства Джорджа Флойда. Ее портреты часто несут на протестных акциях.