В городах Европы – погромы памятников. Английские фанаты вышли на их защиту – и спровоцировали беспорядки и стычки с полицией

Ситуация обострилась, когда вандалы нанесли оскорбительные надписи на памятник Уинстону Черчиллю и пытались испортить Кенотаф – мемориал погибшим в Первой мировой войне. Британские активисты Black Lives Matter составили список из 60 памятников в Великобритании, которые должны быть снесены.

После этого в историю включились футбольные фанаты.

• Объединение DFLA сообщило, что его представители выдвинутся на охрану памятников. Оно подчеркнуло: сотни людей писали им с просьбой защиты. Активисты соберутся 13 июня в полдень, акция не будет направлена против движения Black Lives Matter.

• Фанаты «Кардиффа» и «Блэкпула» предупредили, что применят силу в случае вандализма.

• Фанаты «Миллуолла» уже 12 июня вечером собрались защищать памятник Черчиллю.

• 13 июня фанаты вместе с ультраправыми группировками объединились во многих британских городах – сначала распивали пиво, а позже стали конфликтовать с полицией. The Guardian сообщает, что у памятника Черчиллю фанаты показывали нацистские приветствия. Очевидцы называли атмосферу напряженной и враждебной.

Так было в Лондоне: