В городах Европы – погромы памятников. Английские фанаты вышли на их защиту – и спровоцировали беспорядки и стычки с полицией
Протесты вокруг движения Black Lives Matter переходят в европейские страны. Где-то это выражается в митингах и демонстрациях. Где-то – в актах вандализма. Отдельная тема внутри – уничтожение памятников исторических личностей, которые угнетали темнокожее население.
В английском городе Бристоль протестующие снесли и бросили в реку памятник Эдварду Колстону, который разбогател на работорговле, но жертвовал на строительство школ и больниц в городе. Мэр Бристоля (у него ямайские корни) сказал прямо: «Оплакивать потерю статуи не собираюсь».
• В Глазго протестующие заклеивали названия улиц, названных в честь работорговцев.
• В Эдинбурге – испортили памятник Генри Дандасу (он сделал поправку к закону об отмене рабства).
• В Лондоне – убрали памятник рабовладельцу Роберту Миллигану. Это сделала одна из местных компаний, которой принадлежит земля.
• В бельгийских Брюсселе и Генте – испортили монументы королю Леопольду II, при котором Бельгия захватила Конго. В Антверпене мэрия убрала статую Леопольда II с улицы в музей.
Ситуация обострилась, когда вандалы нанесли оскорбительные надписи на памятник Уинстону Черчиллю и пытались испортить Кенотаф – мемориал погибшим в Первой мировой войне. Британские активисты Black Lives Matter составили список из 60 памятников в Великобритании, которые должны быть снесены.
После этого в историю включились футбольные фанаты.
• Объединение DFLA сообщило, что его представители выдвинутся на охрану памятников. Оно подчеркнуло: сотни людей писали им с просьбой защиты. Активисты соберутся 13 июня в полдень, акция не будет направлена против движения Black Lives Matter.
• Фанаты «Кардиффа» и «Блэкпула» предупредили, что применят силу в случае вандализма.
• Фанаты «Миллуолла» уже 12 июня вечером собрались защищать памятник Черчиллю.
• 13 июня фанаты вместе с ультраправыми группировками объединились во многих британских городах – сначала распивали пиво, а позже стали конфликтовать с полицией. The Guardian сообщает, что у памятника Черчиллю фанаты показывали нацистские приветствия. Очевидцы называли атмосферу напряженной и враждебной.
Так было в Лондоне:
Так – в Ньюкасле:
По итогам стычек полиция задержала более сотни человек.
Акции проходили и в других городах – Болтоне, Брайтоне, Ливерпуле, Глазго. Линекер возмутился: «Вижу подобное дерьмо более 30 лет. Ужасно, что это ассоциируется с футболом. Даже когда его нет, связь все равно остается. Эти люди не фанаты. Они разрушают футбол».
Полиция не допустила столкновения группы правых и активистов Black Lives Matter на Трафальгарской площади, но не успела на стычку на станции Ватерлоо, где был избит белый мужчина (предположительно, представитель правых).
Рассказывая эту историю, медиа делали акцент на эпизоде, где темнокожий мужчина помогает раненому в драке белому мужчине.
Еще один инцидент: один из людей помочился на мемориал полицейскому Киту Палмеру, который погиб в 2017 году, обезвреживая террориста на пути в парламент. 28-летнего парня задержан, а его отец прокомментировал: «Иногда молодежь совершает безрассудные поступки. Он может извиниться за то, что он такой глупый болван. Но не он был первым, думаю, не он последний».
Сейчас министры Великобритании обсуждают ужесточение наказания за порчу военных памятников – тюремным сроком до десяти лет.
The Guardian рассказывает: в прошлом сезоне 1381 человек был арестован за хулиганство на футболе – это на 55% меньше, чем в сезоне-2010/11. Но есть и другая статистика – в том же прошлом сезоне на 47% возросло количество игр, где сообщалось о случаях ненависти. Доля расовых в них – 79%.
Организация DFLA появилась в 2017 году под названием FLA. Тогда антифашистская организация Searchlight предупреждала, что особенность подобных групп – быстро разрастаться. Сейчас DFLA активно пишет о столкновениях с полицией и публикует кадры, которые, по их словам, не покажут на центральном ТВ.
Все это происходит за несколько дней до рестарта АПЛ. На первые матчи футболисты выйдут с надписью Black Lives Matter на форме вместо своих имен.