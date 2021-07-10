Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
На «Уимблдоне» – историческая чемпионка
Эшли Барти победила Каролину Плишкову в финале «Уимблдона». Это ее второй титул на турнирах «Большого шлема» – первый был в 2019-м на «Ролан Гаррос». За весь «Уимблдон» Барти проиграла только два сета. Она остается безоговорочным первым номером мирового рейтинга. Теперь Барти оторвется от второго места сразу на две тысячи очков.
Так получилось во многом из-за ситуации с Наоми Осакой. Она призналась в депрессии перед «Ролан Гаррос», а потом пропустила «Уимблдон». Осака готовится к домашней летней Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Даже с такими проблемами у Осаки именно 25-летняя австралийка Барти доминирует в женском теннисе.
Барти занялась теннисом в четыре года. Таких маленьких в Австралии обычно не берут, но тренер Джим Джойс сделал для нее исключение. Потому что уже тогда видел в ней координацию и сосредоточенность. Эти качества остаются с Барти и сейчас. Она не любит публичность, не участвует в скандалах, но стабильно обыгрывает всех теннисисток из топ-10 мирового тура.
Как мыслит Эшли Барти: «Знаю, что я хороший человек. Результат на это не влияет. Моя самооценка не зависит от поражений или побед». Барти выделяется из всего тура даже во время пандемии коронавируса: «Каждому в этой жизни нужна маска обезьяны». Хотя обычно она выкладывает только классические посты с матчей или тренировок.
Девушки из Австралии не побеждали на «Уимблдоне» с 1980 года. Интересно и ее противостояние с Плишковой. Они впервые пересеклись еще в 2012-м. Тогда 16-летняя Барти обыграла 20-летнюю Плишкову в трех сетах. Потом доминирование продолжилось и на уровне взрослого тура: Барти выиграла у Плишковой пять из семи матчей.
Пятой стала победа на «Уимблдоне». Восемь лет назад Барти была в финале, но в парном разряде. Тогда она проиграла «Уимблдон» вместе с Кейси Деллаква. Обе вылетели в одиночной квалификации, но в парах претендовали на первую за 35 лет победу австралийского дуэта на «Уимблдоне». Перед этим она выигрывала юниорский «Уимблдон» в 2011-м.
«Это роботизированный спорт». Так Барти называла теннис, когда уходила в крикет
В 18 лет Эшли Барти считалась одной из самых талантливых теннисисток мира. Она уже была юниорской чемпионкой, но не справлялась с давлением. Потом говорила, что популярность сыграла против нее. Барти рассказывала, что потеряла страсть к теннису и перестала получать от игры удовольствие. Поэтому взяла перерыв в карьере и ушла в крикет.
Главная цитата Барти о восприятии тенниса: «Это роботизированный спорт». Кризис в ее карьере случился в 2014-м. В крикете ее взяла к себе команда «Брисбэн Хэт». Пауза в теннисе затянулась на полтора года: за это время Барти сыграла в девяти матчах в профессиональном крикете. Объясняла, что с детства постоянно следила за этим видом спорта.
Такой тогда была Эшли Барти:
Крикет – один из самых популярных видов спорта в Австралии. До перехода туда Барти его смотрела, но никогда не тренировалась. Опыт в теннисе помог ей все быстро освоить – так, что она короткое время даже занималась тренерской работой. Уже через четыре месяца после перехода Барти тренировала австралийскую сборную по крикету до 15 лет.
Так это объясняла Белинда Кларк – старший менеджер команды Австралии по крикету: «Она профессиональный игрок, имеет опыт в теннисе. Мы надеемся, что сможем использовать ее навыки. Она передаст другим опыт по управлению психологией, постановку целей – вещи, которые одинаковы для всех видов спорта».
Барти не бросала теннис окончательно. Даже в 18 лет она подрабатывала еще и тренером у юниоров. Потом поняла, что надо возвращаться. Барти сейчас считает тот период главным в своей карьере – если бы не он, сейчас она вообще не играла бы в теннис. Тогда она отдохнула от серьезных теннисных нагрузок, расширила круг общения и переключилась на новое.
В 2021 году на «Уимблдоне» Барти вспоминала то время: «Это было мое решение. Я несу ответственность за все собственные решения по жизни и карьере. Не могу сказать, что это сработало бы для всех, но для меня все точно сработало». В ближайшее время бросать теннис Барти уже не планирует.