Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»

На «Уимблдоне» – историческая чемпионка

Эшли Барти победила Каролину Плишкову в финале «Уимблдона». Это ее второй титул на турнирах «Большого шлема» – первый был в 2019-м на «Ролан Гаррос». За весь «Уимблдон» Барти проиграла только два сета. Она остается безоговорочным первым номером мирового рейтинга. Теперь Барти оторвется от второго места сразу на две тысячи очков.

Так получилось во многом из-за ситуации с Наоми Осакой. Она призналась в депрессии перед «Ролан Гаррос», а потом пропустила «Уимблдон». Осака готовится к домашней летней Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Даже с такими проблемами у Осаки именно 25-летняя австралийка Барти доминирует в женском теннисе.