🎾 Осака вылетела с Олимпиады-2020. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя

В 1/8 финала женского турнира по теннису 🇯🇵 Наоми Осака проиграла 🇨🇿 Маркете Вондрусовой в двух сетах – 1:6, 4:6. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя в Токио.

Осака открывала Олимпиаду-2020 и зажгла олимпийский огонь.

На турнире она посеяна под вторым номером и представлена только в одиночном разряде.

Осака – четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» (по два раза выигрывала US Open и Australian Open).

Перед Олимпиадой Осака пропустила «Уимблдон» по личным причинам.