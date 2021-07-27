Наоми Осака
Теннис
#Наоми Осака #Теннис
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🎾 Осака вылетела с Олимпиады-2020. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя

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В 1/8 финала женского турнира по теннису 🇯🇵 Наоми Осака проиграла 🇨🇿 Маркете Вондрусовой в двух сетах – 1:6, 4:6. Матч проходил под закрытой крышей из-за дождя в Токио.

  • Осака открывала Олимпиаду-2020 и зажгла олимпийский огонь.
  • На турнире она посеяна под вторым номером и представлена только в одиночном разряде.
  • Осака – четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» (по два раза выигрывала US Open и Australian Open).
  • Перед Олимпиадой Осака пропустила «Уимблдон» по личным причинам.
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Источник:
Гол.ру
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