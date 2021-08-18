Кубок Лейвера
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Рублев и Медведев вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера
час назад
Пресс-служба Кубка Лейвера опубликовала состсав сборной Европы на турнир:
🇷🇺 Андрей Рублев
🇷🇺 Даниил Медведев
🇬🇷 Стефанос Циципас
🇳🇴 Каспер Рууд
🇩🇪 Александр Зверев
🇮🇹 Маттео Берреттини
В состав сборной остального мира вошли 🇨🇦 Денис Шаповалов и 🇨🇦Феликс Оже-Альяссим, а также аргентинец 🇦🇷Диего Шварцман. Имена трех оставшихся теннисистов объявят позднее.
Кубок Лейвера, названный в честь австралийского теннисиста Рода Лейвера, проводится с 2017 года. В нем соревнуются команды Европы и остального мира. В каждую входят по шесть человек.
В 2020-м турнир не проводили из-за пандемии коронавируса. В трех других розыгрышах победили европейцы.
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