Рублев и Медведев вошли в сборную Европы на Кубок Лейвера

Пресс-служба Кубка Лейвера опубликовала состсав сборной Европы на турнир:

🇷🇺 Андрей Рублев

🇷🇺 Даниил Медведев

🇬🇷 Стефанос Циципас

🇳🇴 Каспер Рууд

🇩🇪 Александр Зверев

🇮🇹 Маттео Берреттини

В состав сборной остального мира вошли 🇨🇦 Денис Шаповалов и 🇨🇦Феликс Оже-Альяссим, а также аргентинец 🇦🇷Диего Шварцман. Имена трех оставшихся теннисистов объявят позднее.

Кубок Лейвера, названный в честь австралийского теннисиста Рода Лейвера, проводится с 2017 года. В нем соревнуются команды Европы и остального мира. В каждую входят по шесть человек.

В 2020-м турнир не проводили из-за пандемии коронавируса. В трех других розыгрышах победили европейцы.