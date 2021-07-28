«Стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде». Медведев отказался отвечать на вопрос журналиста о России и «клейме обманщиков»

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 прошел в четвертьфинал в мужском одиночном турнире. В 1/8 финала он победил 🇮🇹 Фабио Фоньини.

В четвертьфинале Медведев сыграет с 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бустой. Их матч пройдет 29 июля.

После победы в микст-зоне Медведев отказался отвечать на вопрос чилийского журналиста, который спросил: «Россия несет на этой Олимпиаде клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Медведев: «Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы. Наверное, вам стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде».

Журналист объяснил ситуацию: «Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса».

На Олимпиаде-2020 сборная России выступает без флага и гимна из-за нарушения антидопинговых правил. Она представлена как ОКР (Олимпийский комитет России).