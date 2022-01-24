Australian Open
Даниил Медведев
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это единственный теннисист из России, оставшийся в розыгрыше
вчера, 10:48
Даниил Медведев обыграл Максима Кресси в четвертом круге Australian Open (6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5). Медведев вышел в 1/4 финала, где 26 января сыграет с Феликсом Оже-Альясссимом.
По ходу третьего сета Медведев брал медицинский перерыв. Ему сделали массаж в районе поясницы, после этого он вернулся в игру, но сет проиграл.
Для него это шестой выход в 1/4 финала турнира серии «Большого шлема». На предыдущем «Шлеме» (US Open-2021) он стал чемпионом&
Это единственный российский теннисист, оставшийся в розыгрыше Australian Open. И в мужской, и женской сетке другие спортсмены из России уже вылетели.
Источник:Australian Open
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