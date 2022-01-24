Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это единственный теннисист из России, оставшийся в розыгрыше

По ходу третьего сета Медведев брал медицинский перерыв. Ему сделали массаж в районе поясницы, после этого он вернулся в игру, но сет проиграл.

Для него это шестой выход в 1/4 финала турнира серии «Большого шлема». На предыдущем «Шлеме» (US Open-2021) он стал чемпионом&

Это единственный российский теннисист, оставшийся в розыгрыше Australian Open. И в мужской, и женской сетке другие спортсмены из России уже вылетели.