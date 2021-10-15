🎾 Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля и объяснил это усталостью

Организаторы Кубка Кремля официально объявили о снятии Даниила Медведева с турнира. В сообщении сказано, что он сослался на усталость в конце сезона.

Последним турниром Медведева был «Мастерс» в Индиан-Уэллс. Он дошел на нем до 1/8 финала.

После вылета он рассказал об усталости и предупредил, что может не приехать в Россию на Кубок Кремля.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге ATP. За победу на турнире в Москве начисляют 250 очков – это наименьшее количество в турнирах ATP в основной серии.

В этом сезоне Медведеву предстоит защита титула на «Мастерсе» в Париже, который пройдет с 1 по 7 ноября.