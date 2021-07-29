Олимпиада-2020
Даниил Медведев
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Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады из-за вопроса чилийского журналиста о «клейме мошенников» на сборной
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Российская делегация официально отреагировала на ситуацию между теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом Себастьяном Намиасом. Она направила обращения в оргкомитет Олимпиады и Международный олимпийский комитет.
- 28 июля Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по теннису. Намиас спросил Медведева после победы: «Россия несет на этой Олимпиаде клеймо мошенников. Как вы к этому относитесь?»
- Медведев отказался отвечать и попросил организаторов Олимпиады отстранить Намиаса. «Вам должно быть стыдно из-за своего вопроса».
- Намиас после вопроса объяснял, что «не представлял своего мнения». «Мне было странно, что Медведев так отреагировал».
Штаб команды России утверждал, что организаторы уже обсуждали с Намиасом его поведение. Он якобы «пытается устроить скандал» вокруг российской сборной и «целенаправленно» приходит на арены, где выступают россияне.
Из-за допинговых санкций Россия выступает на Олимпиаде без флага и гимна. Вместо них используют эмблему Российского олимпийского комитета и фрагмент концерта Чайковского.
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