Рублев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Цинциннати. В другом – встретятся Зверев и Циципас

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев победил в трех сетах Бенуа Пэра (6:2, 3:6, 6:3). На этой же стадии Даниил Медведев легко переиграл Пабло Каррено-Бусту (6:1, 6:1), хотя недавно уступил ему на Олимпиаде.

Рублев и Медведев находились в одной половине сетки и разыграют выход в финал. Соперником российского теннисиста по финалу станет победитель пары Зверев – Циципас.

Зверев при победе над Циципасом вытеснит из топ-4 Рафаэля Надаля.