Медведев вылетел с «Уимблдона» в 1/8 финала. Матч прерывали из-за дождя почти на сутки

Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6 и вылетел с «Уимблдона».

Матч изначально планировался на 5 июля, но из-за дождя его прервали на четвертом сете и отложили на следующий день.

Медведев к тому моменту вел 2:1 по сетам (6:2, 6:7, 6:3) и уступал в четвертом 3:4. В итоге Хуркач выиграл еще два гейма и сравнял счет по сетам, а в пятом сете выиграл матч.

В четвертьфинале Хуркач сыграет с Роджером Федерером.

Для Медведева 1/8 «Уимблдона» – пока лучший результат на турнире. Прежде он не проходил дальше третьего круга. На турнирах серии «Большого шлема» он дважды играл в финалах – на Australian Open и US Open.

В сетке «Уимблдона» остался один теннисист из России – Карен Хачанов, вышедший в четвертьфинал. Он сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.