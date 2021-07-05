🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра

При счете 6:2, 6:7, 6:3 в пользу Даниила Медведева игра остановилась. Матч против Хуберта Гуркача будет доигран завтра.

В других матчах Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, Андрей Рублев вылетел с «Уимблдона».