Даниил Медведев
Уимблдон
🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра
05 июля, 22:16
При счете 6:2, 6:7, 6:3 в пользу Даниила Медведева игра остановилась. Матч против Хуберта Гуркача будет доигран завтра.
В других матчах Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, Андрей Рублев вылетел с «Уимблдона».
- Медведев впервые выступает в 1/8 финала «Уимблдона». Первый раз на этой стадии от России выступило трое мужчин.
- Победитель пары Медведев – Гуркач сыграет против Роджера Федерера.
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