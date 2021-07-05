Даниил Медведев
Уимблдон
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#Даниил Медведев #Уимблдон

🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра

05 июля, 22:16

При счете 6:2, 6:7, 6:3 в пользу Даниила Медведева игра остановилась. Матч против Хуберта Гуркача будет доигран завтра.

В других матчах Карен Хачанов вышел в четвертьфинал, Андрей Рублев вылетел с «Уимблдона».

  • Медведев впервые выступает в 1/8 финала «Уимблдона». Первый раз на этой стадии от России выступило трое мужчин.
  • Победитель пары Медведев – Гуркач сыграет против Роджера Федерера.
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Источник:
Твиттер ATP Tour
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