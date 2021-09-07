Медведев – полуфиналист US Open. За пять матчей он проиграл один сет

🇷🇺 Даниил Медведев провел матч 1/4 финала US Open против 🇳🇱 Ботика ван де Зандшулпа. Итог – победа в четырех сетах: 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

Медведев провел на турнире пять матчей и отдал только один сет.

В полуфинале он сыграет против победителя пары 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим – 🇪🇦 Карлос Алькарас. Они сыграют 8 сентября.

18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга