18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга
Запоминаем имя – Карлос Алькарас Гарфия. Он обыграл на US Open Стефаноса Циципаса: 6:3, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. У этого результата много необычных плоскостей:
- Алькарасу всего 18 лет. Это самый молодой теннисист в 1/8 финала турнира «Большого шлема» с 1992 года.
- Стефанос Циципас – третья ракетка мира. Алькарас идет в этом рейтинге на 55 месте. В начале 2020 года он вообще был 491-м.
- Главное впечатление Циципаса: «Скорость мяча была невероятной. Я никогда не видел, чтобы кто-то так сильно бил по мячу. Потребовалось время, чтобы приспособиться».
- Никто с 1973 года (тогда это стали считать) не обыгрывал соперника из топ-3 на US Open в таком молодом возрасте. Здесь Алькарас официально стал первым.
- Даже официальный твиттер US Open так устал перечислять все итоги матча, что просто запостил после матча вот такой кадр:
Алькарас – один из самых прогрессирующих теннисистов 2020 года. Он стал новичком года, когда взлетел из пятой сотни на 141-е место рейтинга. Дальше Алькарас поднимался еще и еще выше. Из больших турниров он уже участвовал на «Ролан Гаррос» (бил возрастной рекорд Джоковича) и «Уимблдоне». Летом проигрывал там Даниилу Медведеву.
Новости из 2019-го. В апреле Карлос Алькарас Гарфия оказался первым теннисистом 2003 года рождения, который выиграл официальный матч. Дальше – победа над 140-м номером рейтинга Мартинесом. На тот момент Алькарасу было всего 15 лет. Он стал пятым теннисистом из тех, кто в 15 лет побеждал соперника из топ-200. Другие фамилии: Надаль, Томич, Гаске, Харрисон.
С Надалем этого игрока связывает еще одна история. Он встретился с ним на турнире в день своего 18-летия. Проиграл, но получил в подарок специальный торт. После матча Алькарас не расстроился. Его мотивация – приезжать на турнир и учиться там у лучших. Не зря перед сном он читает автобиографии теннисных звезд. Вот, например, фотография с книжкой того же Надаля:
Сам Рафаэль Надаль отдельно радуется успехам Алькараса – даже поздравлял его в твиттере с первой победой на турнире ATP. По всем прогнозам Карлос Алькарас Гарфия в ближайшие несколько лет войдет в число лучших теннисистов мира. Это не пустые обещания от его приближенных – так реально говорят его топ-соперники. Отмечались Медведев, Гаске и другие.
Почему именно Алькарас так быстро прогрессирует? Возможно, дело в его принципах и образе жизни: «Мне бывает тяжело, когда я вижу друзей, которые куда-то выходят чаще меня. Но я предпочитаю играть в теннис. Мне это нравится. Я стремлюсь к максимальному успеху в этом виде спорта. Не жить жизнью ровесников – небольшая жертва. Ее нужно принести».
Обычная неделя Алькараса-подростка всегда проходила так. С понедельника по субботу он учился и тренировался. Утром – школа, весь день проводил на тренировках, а ночью делал домашние задания. Воскресенье оставалось единственным выходным днем, когда он виделся с друзьями. Зато в будни часто звонил им в перерывах – так ощущал себя рядом хотя бы дистанционно.
Еще у Алькараса очень сильный тренер. В Испании он занимался в академии JC Ferrero-Equelite. Там его заметил бывший теннисист и глава академии Хуан Карлос Ферреро. И взялся тренировать лично, когда Алькарасу только исполнилось 16 лет. Именно Ферреро заранее дал прогноз, что в 2021 году Алькарас взлетит до топ-50. Учитывая победу над Циципасом, все сбывается.
В мире тенниса Алькарасу постоянно выдают авансы. С 2019 года о нем постоянно выходят ролики на ютубе, а за каждой его победой на локальных турнирах следят все испанцы. Когда Алькараса называют звездой тенниса, он отвечает: «На меня никто не давит. Я не обращаю внимания на тех, кто пытается. Хочу идти своим путем и в своем собственном темпе».
На тренировках Алькарас много пересекался с топ-теннисистами. С ним играл сенсационный испанец Пабло Карреньо Буста (выбил Медведева с Олимпиады), Доминик Тим. Но важнее были встречи с Федерером. Именно манеру Федерера выделяет сам Алькарас. Объясняет, что любимым теннисистом всегда был Надаль, но на Федерера он похож по агрессивной игре.
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
Интересно, что в женской части сетки US Open тоже есть сенсация с 18-летней теннисисткой. Канадка Лейла Анни Фернандес выбила из турнира Наоми Осаку. До этого турнира Осака пропускала «Уимблдон» и снималась с «Ролан Гаррос». Она рано вылетела с домашней Олимпиады, а после поражения на US Open вообще захотела приостановить карьеру.