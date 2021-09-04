18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга

Алькарас – один из самых прогрессирующих теннисистов 2020 года. Он стал новичком года, когда взлетел из пятой сотни на 141-е место рейтинга. Дальше Алькарас поднимался еще и еще выше. Из больших турниров он уже участвовал на «Ролан Гаррос» (бил возрастной рекорд Джоковича) и «Уимблдоне». Летом проигрывал там Даниилу Медведеву.

Новости из 2019-го. В апреле Карлос Алькарас Гарфия оказался первым теннисистом 2003 года рождения, который выиграл официальный матч. Дальше – победа над 140-м номером рейтинга Мартинесом. На тот момент Алькарасу было всего 15 лет. Он стал пятым теннисистом из тех, кто в 15 лет побеждал соперника из топ-200. Другие фамилии: Надаль, Томич, Гаске, Харрисон.

С Надалем этого игрока связывает еще одна история. Он встретился с ним на турнире в день своего 18-летия. Проиграл, но получил в подарок специальный торт. После матча Алькарас не расстроился. Его мотивация – приезжать на турнир и учиться там у лучших. Не зря перед сном он читает автобиографии теннисных звезд. Вот, например, фотография с книжкой того же Надаля: