Наоми Осака
US Open
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#Наоми Осака #US Open

Осака на US Open проиграла 18-летней сопернице и приостановила карьеру. Она выиграла турнир в 2020 году

04 сентября, 10:46

В третьем круге US Open 🇯🇵 Наоми Осака в трех сетах проиграла 18-летней 🇨🇦 Лейле Фернандес – 7:5, 6:7, 4:6.

Осака – двукратная чемпионка US Open. Она победила в 2020 году, до этого выигрывала турнир в 2018 году.

На US Open Осака посеяна под третьим номером. После поражения она взяла паузу в карьере: 

«Сейчас я пытаюсь понять, что хочу дальше делать. Честно говоря, не знаю, когда проведу следующий матч. Думаю, возьму перерыв».

Осаке 23 года. Она зажигала олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады-2020.

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Источник:
Гол.ру
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