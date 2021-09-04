Осака на US Open проиграла 18-летней сопернице и приостановила карьеру. Она выиграла турнир в 2020 году

В третьем круге US Open 🇯🇵 Наоми Осака в трех сетах проиграла 18-летней 🇨🇦 Лейле Фернандес – 7:5, 6:7, 4:6.

Осака – двукратная чемпионка US Open. Она победила в 2020 году, до этого выигрывала турнир в 2018 году.

На US Open Осака посеяна под третьим номером. После поражения она взяла паузу в карьере:

«Сейчас я пытаюсь понять, что хочу дальше делать. Честно говоря, не знаю, когда проведу следующий матч. Думаю, возьму перерыв».

Осаке 23 года. Она зажигала олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады-2020.