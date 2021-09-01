US Open
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Рублев и Медведев вышли в третий круг US Open
01 сентября, 22:34
Андрей Рублев в четырех сетах победил 🇪🇦 Педро Мартинеса – 7:6, 6:7, 6:1, 6:1. Соперник по следующему раунду определится в паре 🇺🇸 Фрэнсис Тьяфу – 🇦🇷 Гидо Пелья.
- Лучший результат Рублева на US Open – 1/4 финала в 2017 и 2020 годах. Он не проходил выше на турнирах «Большого шлема».
Даниил Медведев провел три сета против 🇩🇪 Доминика Кепфера – 6:4, 6:1, 6:2. В следующем раунду он сыграет против 🇪🇦 Пабло Андухара.
- В 2019 году Медведев доходил до финала US Open, где проиграл Рафаэлю Надалю.
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