Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За четыре матча на турнире он не проиграл ни сета

Даниил Медведев обыграл 🇬🇧Даниэля Эванса в 1/8 финала US Open: 6:3, 6:4, 6:3. В четвертьфинале он сыграет против Ботика ван де Зандсхулпа (117-е место в мировом рейтинге).

Это был четвертый матч Медведева на турнире. Он не проиграл ни одного сета и прошел каждого соперника, победив в 18 геймах за матч.

Лучшим результатом Медведева был финал US Open-2019, где он проиграл Рафаэлю Надалю. Он еще ни разу не выигрывал турнир серии «Большого шлема».

В 2021 году лучшим результатом Медведева был финал Australian Open, где он проиграл Новаку Джоковичу. На «Ролан Гаррос» он вылетел в четвертьфинале, на «Уимблодне» – в четвертом круге.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге теннисистов. Большинство теннисистов из топ-10 уже либо выбыли из розыгрыша, либо не заявились на турнир.

✅ 🇷🇸 Джокович – 1/8 финала

✅ 🇷🇺 Медведев – 1/4 финала

❌ 🇬🇷 Циципас – 1/16 финала

✅ 🇩🇪 Зверев – 1/8 финала

❌ 🇪🇸 Надаль – травма

❌ 🇦🇹 Тим – травма (действующий чемпион)

❌ 🇷🇺 Рублев – 1/16 финала

✅ 🇮🇹 Берреттини – 1/8 финала

❌ 🇨🇭 Федерер – травма

❌ 🇨🇦 Шаповалов – 1/16