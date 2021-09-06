Даниил Медведев
US Open
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#Даниил Медведев #US Open

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open. За четыре матча на турнире он не проиграл ни сета

06 сентября, 09:34

Даниил Медведев обыграл 🇬🇧Даниэля Эванса в 1/8 финала US Open: 6:3, 6:4, 6:3. В четвертьфинале он сыграет против Ботика ван де Зандсхулпа (117-е место в мировом рейтинге).

  • Это был четвертый матч Медведева на турнире. Он не проиграл ни одного сета и прошел каждого соперника, победив в 18 геймах за матч.
  • Лучшим результатом Медведева был финал US Open-2019, где он проиграл Рафаэлю Надалю. Он еще ни разу не выигрывал турнир серии «Большого шлема».
  • В 2021 году лучшим результатом Медведева был финал Australian Open, где он проиграл Новаку Джоковичу. На «Ролан Гаррос» он вылетел в четвертьфинале, на «Уимблодне» – в четвертом круге.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге теннисистов. Большинство теннисистов из топ-10 уже либо выбыли из розыгрыша, либо не заявились на турнир.

✅ 🇷🇸 Джокович – 1/8 финала

✅ 🇷🇺 Медведев – 1/4 финала

❌ 🇬🇷 Циципас – 1/16 финала

✅ 🇩🇪 Зверев – 1/8 финала

❌ 🇪🇸 Надаль –  травма

❌ 🇦🇹 Тим – травма (действующий чемпион)

❌ 🇷🇺 Рублев – 1/16 финала

✅ 🇮🇹 Берреттини – 1/8 финала

❌ 🇨🇭 Федерер – травма

❌ 🇨🇦 Шаповалов – 1/16

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