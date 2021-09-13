Новак Джокович
US Open
Медведев — Джокович
Даниил Медведев
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
4 часа назад
12 сентября в финале US Open Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича 6:4, 6:4, 6:4. У Джоковича много не получалось, и очень часто это перерастало в эмоции. Например, во втором сете после очередной ошибки Джокович сломал ракетку:
За это после финала он получил штраф в 5 тысяч долларов.
А об эмоциях Джоковича еще можно почитать здесь:
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
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