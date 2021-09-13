Новак Джокович
US Open
Медведев — Джокович
Даниил Медведев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Новак Джокович #Медведев — Джокович #Даниил Медведев #US Open

Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку

4 часа назад

12 сентября в финале US Open Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича 6:4, 6:4, 6:4. У Джоковича много не получалось, и очень часто это перерастало в эмоции. Например, во втором сете после очередной ошибки Джокович сломал ракетку:

За это после финала он получил штраф в 5 тысяч долларов.

А об эмоциях Джоковича еще можно почитать здесь:

Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер журналиста Михала Самульски
Еще об этом финале US Open:
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Новак Джокович
#Медведев — Джокович
#Даниил Медведев
#US Open