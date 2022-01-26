Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев встречался с Феликсом Оже-Альяссимом.

Он проиграл сопернику первые два сета – 6:7 и 3:6. Однако выиграл следующие три – 7:6, 7:6, 6:4. При этом Медведев отыграл один матчбол.

До этого в своей карьере Медведев отыгрывался с 0:2 всего однажды – на «Уимблдоне» против Марина Чилича. Всего таких матчей было 12. Оже-Альяссим всего один раз из 11 не смог выиграть матч, ведя 2:0 – это произошло тоже на Australian Open и тоже против российского теннисиста – Аслана Карацева.

В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Другой полуфинал – Береттини против Надаля.