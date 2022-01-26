Даниил Медведев
Australian Open
Феликс Оже-Альяссим
Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
вчера, 16:28
В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев встречался с Феликсом Оже-Альяссимом.
Он проиграл сопернику первые два сета – 6:7 и 3:6. Однако выиграл следующие три – 7:6, 7:6, 6:4. При этом Медведев отыграл один матчбол.
До этого в своей карьере Медведев отыгрывался с 0:2 всего однажды – на «Уимблдоне» против Марина Чилича. Всего таких матчей было 12. Оже-Альяссим всего один раз из 11 не смог выиграть матч, ведя 2:0 – это произошло тоже на Australian Open и тоже против российского теннисиста – Аслана Карацева.
В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Другой полуфинал – Береттини против Надаля.
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