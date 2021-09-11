Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open

Даниил Медведев обыграл в полуфинале Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:5, 6:2.

Новак Джокович в другом полуфинале победил Александра Зверева – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Финал US Open состоится 12 сентября. Время начала – 23:00 по Москве. Медведев и Джокович уже играли в финале Australian Open. Тогда победил Джокович.

Теперь Джокович может выиграть четвертый титул на US Open. Сейчас он идет на рекордный 21-й титул на турнирах серии «Большого шлема».

Еще он претендует на календарный Большой шлем. Его берет теннисист, который за один календарный год победил на турнирах в Австралии, Англии, Франции и США.

Джокович уже сказал о матче с Медведевым: «К следующему матчу я отнесусь так, будто он последний в моей карьере».