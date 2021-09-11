Даниил Медведев
US Open
Медведев вышел в финал US Open. Два года назад он уступил в решающем матче Надалю
7 часов назад
Даниил Медведев сыграет в финале US Open. В полуфинальном матче он обыграл в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:5, 6:2.
В финале Медведев встретится с победителем пары Джокович-Зверев.
В 2020 году турнир выиграл Доминик Тим. А в 2019-м Медведев играл в финале, и там он уступил в пяти сетах Рафаэлю Надалю.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые