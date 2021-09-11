Медведев вышел в финал US Open. Два года назад он уступил в решающем матче Надалю

Даниил Медведев сыграет в финале US Open. В полуфинальном матче он обыграл в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:4, 7:5, 6:2.

В финале Медведев встретится с победителем пары Джокович-Зверев.

В 2020 году турнир выиграл Доминик Тим. А в 2019-м Медведев играл в финале, и там он уступил в пяти сетах Рафаэлю Надалю.