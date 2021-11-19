Медведев закончил групповой этап Итогового турнира ATP без поражений. Его победная серия длится восемь матчей

🇷🇺 Даниил Медведев обыграл 🇮🇹 Янника Синнера в третьем матче группового этапа: 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Медведев всухую выиграл первый сет. Это единственный случай на текущем турнире, когда соперник не отыграл ни гейма.

Второй сет Медведев проиграл, а в третий выиграл, отыграв два матчбола – при 5:6 и потом при 7:8.

Этот матч не имел турнирного значения для Медведева, поскольку он уже вышел в плей-офф. После игры он сказал, что настроиться на матч было сложно, но он не хотел «терять ритм».

Соперником Медведева в полуфинале Итогового турнира станет либо 🇳🇴 Каспер Рууд, либо 🇷🇺 Андрей Рублев. Они проведут свой матч 19 ноября. В плей-офф также вышли 🇩🇪 Александр Зверев и 🇷🇸 Новак Джокович.

Медведев – действующий чемпион ATP. Победа над Синнером стала для него восьмой подряд на турнире (три в этом сезоне, пять в прошлом).