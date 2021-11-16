Итоговый турнир ATP
Даниил Медведев
Маттео Берреттини
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#Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Маттео Берреттини

🎾 Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после снятия Берреттини

вчера, 20:57

Маттео Берреттини из-за травмы снялся с Итогового турнира ATP. Его заменит Янник Синнер, который проведет два оставшихся матча Берреттини.

В Красную группу турнира входят четыре теннисиста, которые играют по одному матчу против каждого соперника – всего три игры. Двое лучших выходят в плей-офф. Положение в группе:

  1. 🇷🇺 Даниил Медведев: ✅, ✅, ❓
  2. 🇩🇪 Александр Зверев: ✅, ❌, ❓
  3. 🇵🇱 Хуберт Хуркач: ❌, ❓, ❓
  4. 🇮🇹 Маттео Берреттини (🇮🇹 Янник Синнер:) ❌, ❓, ❓

В группе после двух побед лидирует Даниил Медведев. Математически в ней могла произойти ситуация, когда Медведева бы выбили из топ-2. Но после снятия Берреттини она невозможна.

Если Синнер выиграет оба своих матча, а Медведев свой проиграет, то они сравняются по победам. Но регламент все равно оставит Медведева выше в группе, поскольку он провел больше игр.

Медведев – действующий чемпион Итогового турнира. На него квалифицировались восемь лучших теннисистов из мирового рейтинга. Россию представляют двое: Медведев и Андрей Рублев (пятая ракетка мира).

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Источник:
твиттер ATP
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