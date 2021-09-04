US Open
Даниил Медведев
Андрей Рублев
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#US Open #Андрей Рублев #Даниил Медведев

Медведев вышел в 1/8 финала US Open, Рублев вылетел с турнира

04 сентября, 10:07

В третьем круге Даниил Медведев в трех сетах победил 🇪🇦 Пабло Андухара – 6:0, 6:4, 6:3.

  • В 1/8 финала он сыграет против 🇬🇧 Дэниела Эванса. Матч пройдет 5 сентября.
  • Медведев в 2019 году выходил в финал US Open.

В другой паре Андрей Рублев провел пять сетов против 🇺🇸 Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 1:6.

  • В 2017 и 2020 года Рублев выходил в четвертьфинал US Open.
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Источник:
Гол.ру
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