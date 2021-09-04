Медведев вышел в 1/8 финала US Open, Рублев вылетел с турнира

В третьем круге Даниил Медведев в трех сетах победил 🇪🇦 Пабло Андухара – 6:0, 6:4, 6:3.

В 1/8 финала он сыграет против 🇬🇧 Дэниела Эванса. Матч пройдет 5 сентября.

Медведев в 2019 году выходил в финал US Open.

В другой паре Андрей Рублев провел пять сетов против 🇺🇸 Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 1:6.