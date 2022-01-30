Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆

Рафаэль Надаль во второй раз за карьеру выиграл Australian Open. Счет матча Медведев – Надаль: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

Надаль отыгрался со счета 0:2 по сетам. Надаль впервые подавал на матч при счете 5:4 в пятом сете, но проиграл свою подачу. Дальше он все равно выиграл матч.

Ему 35 лет. Это 21-й титул Надаля на турнирах «Большого шлема». Столько нет ни у кого.

Первая победа Надаля на Australian Open была еще в 2009 году. Тогда он обыграл Федерера в матче из пяти сетов. Другие четыре финала Australian Open Надаль проиграл.

Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев