Медведев – Надаль
Рафаэль Надаль
Даниил Медведев
Australian Open
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
3 часа назад
Рафаэль Надаль во второй раз за карьеру выиграл Australian Open. Счет матча Медведев – Надаль: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.
Надаль отыгрался со счета 0:2 по сетам. Надаль впервые подавал на матч при счете 5:4 в пятом сете, но проиграл свою подачу. Дальше он все равно выиграл матч.
Ему 35 лет. Это 21-й титул Надаля на турнирах «Большого шлема». Столько нет ни у кого.
Первая победа Надаля на Australian Open была еще в 2009 году. Тогда он обыграл Федерера в матче из пяти сетов. Другие четыре финала Australian Open Надаль проиграл.
Во время матча Медведев – Надаль на корт спрыгнул фанат. Он протестовал против задержания беженцев
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