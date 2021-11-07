Новак Джокович
Даниил Медведев
Джокович обыграл Медведева и взял 37-й «Мастерс»
07 ноября, 19:35
7 ноября в Париже состоялся финал «Мастерса», в котором встретились Новак Джокович и Даниил Медведев. Итог – победа Джоковича:
- Счет – 4:6, 6:3, 6:4.
- Это 86-й титул в карьере Джоковича.
- По количеству побед на «Мастерсе» Джокович вышел на первое место. У него их 37.
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