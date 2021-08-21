🇷🇺 Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл Медведева, который столкнулся с телекамерой

В полуфинале 🇷🇺 Андрей Рублев победил 🇷🇺 Даниила Медведева в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:3.

Во втором сете Медведев столкнулся с телекамерой и взял медицинский тайм-аут. Когда камеру подняли, Медведев пнул ее ногой и сказал: «Я чуть не сломал руку».