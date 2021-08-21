Андрей Рублев
Даниил Медведев
🇷🇺 Рублев вышел в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале он обыграл Медведева, который столкнулся с телекамерой
37 минут назад
В полуфинале 🇷🇺 Андрей Рублев победил 🇷🇺 Даниила Медведева в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:3.
Во втором сете Медведев столкнулся с телекамерой и взял медицинский тайм-аут. Когда камеру подняли, Медведев пнул ее ногой и сказал: «Я чуть не сломал руку».
- Медведев 12 раз выигрывал турниры АТР. Медведев побеждал на турнире в Цинциннати в 2019 году.
- У Рублева восемь побед. Это его первый финал на турнире в Цинциннати.
- В финале Рублев сыграет с победителем пары 🇩🇪 Александр Зверев – 🇬🇷 Стефанос Циципас.
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