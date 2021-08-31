Даниил Медведев
US Open
Медведев начал US Open с победы и вышел во второй круг. Его лучшим результатом был финал 2019 года
час назад
🇷🇺 Даниил Медведев обыграл 🇫🇷Ришара Гаске в трех сетах в первом круге US Open: 6:4, 6:3, 6:1. Во втором круге Медведев сыграет Доминика Кепфера, занимающего 57-ю позицию в мировом рейтинге.
- Это был первый матч Медведева на US Open-2021. Он ни разу не побеждал на этом турнире, но в 2019-м вышел в финал.
- US Open – последний турнир серии «Большого шлема» в сезоне. Это серия самых престижных теннисных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).
- Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Выше него только Новак Джокович.
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