Даниил Медведев
US Open
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#Даниил Медведев #US Open

Медведев начал US Open с победы и вышел во второй круг. Его лучшим результатом был финал 2019 года

час назад

🇷🇺 Даниил Медведев обыграл 🇫🇷Ришара Гаске в трех сетах в первом круге US Open: 6:4, 6:3, 6:1. Во втором круге Медведев сыграет Доминика Кепфера, занимающего 57-ю позицию в мировом рейтинге.

  • Это был первый матч Медведева на US Open-2021. Он ни разу не побеждал на этом турнире, но в 2019-м вышел в финал.
  • US Open – последний турнир серии «Большого шлема» в сезоне. Это серия самых престижных теннисных турниров, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).
  • Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Выше него только Новак Джокович.
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