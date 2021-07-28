🎾 Медведев – четвертьфиналист мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2020. Он вызывал на корт врача

В 1/8 финала Даниил Медведев победил 🇮🇹 Фабио Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Во время матча Медведев вызывал на корт врача.

Так он прокомментировал выступление: «В первом сете достаточно быстро стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма. Вызвал физиотерапевта, чтобы он мне сделал массаж. Во второй половине игры после нескольких тяжелых розыгрышей помутнело в глаза: я пытался сгибаться, сесть, но ничего не помогало.

Поэтому перед третьим сетом встал под холодный душ. Это был риск, потому что при резком перепаде температур ты либо выйдешь и станет легче, либо все мышцы окончательно сведет. Мне повезло, и значит будут использовать этот способ в случае необходимости».

В четвертьфинале Медведев сыграет с 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бустой. Матч пройдет 29 июля.

В мужском одиночном турнире Медведев посеян под вторым номером. Это его дебютная Олимпиада в карьере.

Второй россиянин, оставшийся на турнире – Карен Хачанов, который победил Диего Шварцмана.

Медведев вылетел из турнира в парном разряде, где выступал с Асланом Карацевым.

Финал мужского турнира пройдет 1 августа.