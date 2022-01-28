Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
Australian Open
Маттео Берреттини
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
7 часов назад
28 января состоялся полуфинал Australian Open, в котором Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса. Счет 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Эта победа позволила Медведеву выйти в финал турнира, и для него это четвертый финал «Большого шлема».
В финале его ждет Рафаэль Надаль. Он обыграл Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3):
- Это его шестой выход в финал Australian Open.
- 29-й финал «Большого шлема».
- Он стал четвертым теннисистом, который одержал 500 побед на харде.
В последний раз Медведев и Надаль играли в финале в 2019 году (тогда все закончилось победой Надаля). Финал Australian Open-2022 состоится 30 января.
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